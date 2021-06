ENSEMBLE SAXO VOCE – « TOHU-BOHU » LE BAL BLOMET, 27 juin 2021-27 juin 2021, Paris.

9 saxophonistes et un programme ultra festif pour la sortie d’album « Tohu Bohu »

L’Ensemble SAXO VOCE

Johan FARJOT (direction)

Jean-Yves FOURNEAU

Oeuvres de Milhaud, Escaich, Gershwin, Williams, Beffa, Kaspar

L’Ensemble SAXO VOCE

En 2012 Thibaut Canaval a fait le pari de fonder un ensemble de saxophones regroupant toute la famille des saxophones… l’Ensemble Saxo Voce était né! Cette volonté est le fruit d’un constat : le Saxophone est reconnu et apprécié du grand public mais n’a pas encore réussi à s’imposer comme le piano ou le violon et reste un instrument jeune et inclassable. Cette singularité conduit l’Ensemble Saxo Voce à réaliser des transcriptions. S’attelant avec détermination et plaisir à cette tâche passionnante, il réussit à mettre en valeur les fantastiques qualités du Saxophone, adaptant ainsi plus d’une trentaine d’œuvres de : Bach, Mozart, Debussy, Ravel, Rachmaninov, Chostakovitch, Prokofiev, Poulenc, Gershwin, Kodaly, Bernstein…

L’autre ambition de l’Ensemble Saxo Voce est de défendre le musique d’aujourd’hui par le biais de la diffusion et de la création musicale en sollicitant de jeunes compositeurs. Pour rendre la musique encore plus accessible aux plus jeunes, l’ensemble Saxo Voce mène du reste plusieurs action pédagogiques en Île-de-France. Soucieux d’aborder les différents genres musicaux en respectant leur richesse, l’Ensemble Saxo Voce, doté d’une géométrie variable, s’attache à conjuguer les sonorités au service des œuvres interprétées. Au fil des concerts se lient des amitiés musicales avec les compositeurs et solistes de renom. L’ensemble Saxo Voce a eu l’occasion de se produire sur des scènes prestigieuses telles que la Salle Cortot, la Seine Musicale, le Théâtre National de Zagreb…

Johan Farjot s’est formé aux Conservatoires nationaux supérieurs de musique (CNSM) de Paris (5 premiers prix chez, entre autres, Michaël Lévinas, Thierry Escaich, Zsolt Nagy, etc.) et Lyon (piano-musique de chambre, diplôme de perfectionnement mention très bien).

Chef d’orchestre, il est l’invité de nombreuses formations (Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Orchestre Jan Talich de Prague, Orchestre de la Radio de Bratislava, Orchestre symphonique de Berlin, Orchestre Philharmonique de Durban, Orchestre de l’opéra de Marseille, Orchestre National d’Auvergne, Orchestre Philharmonique de Monaco, Orchestre Philharmonique d’Ostrava, etc.) aux côtés de solistes de renom (tels Boris Berezovski, piano, Geneviève Laurenceau, violon, Dame Felicity Lott, etc.).

Depuis 2012, Johan Farjot est le chef d’orchestre et le directeur artistique de l’Orchestre Symphonique et Chœur de l’Université Paris-Sciences-et-Lettres. Cette formation choro-symphonique donne chaque année une saison de concerts, organise le Festival de printemps PSL ainsi qu’une tournée à l’étranger, contribuant ainsi au rayonnement international de l’Université PSL. Il a été nommé en 2015 Coordinateur Culturel de l’Université PSL.

Jean-Yves Fourmeau

Héritier de la grande école Française du saxophone classique, Jean-Yves Fourmeau fait partie de cette race de musiciens qui, avec ferveur, portent haut les couleurs de leur instrument. Il fait rayonner le saxophone dans toutes ses facettes : Soliste, Musique de chambre, Orchestre et Enseignement.Exceptionnelle est sa carrière : Concertiste international, professeur au conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise, les étudiants viennent du monde entier pour suivre ses cours. Saxophone solo au « Berliner Philarmoniker », Guest Professor, Indiana University, Bloomington, USA ». « Directeur de collection » aux éditions Billaudot, il contribue à élargir le répertoire de son instrument. Jean-Yves Fourmeau donne des concerts et classes de maître en Europe, Asie, Australie, Canada et USA.

