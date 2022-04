Ensemble Saudade Temple de Jussy, 15 mai 2022, Jussy.

Ensemble Saudade

Temple de Jussy, le dimanche 15 mai à 17:30

**Maria Ana Bobone** obtient les diplômes de piano et de chant au Conservatório Nacional de Música de Lisbonne, débute ses récitals publics à 16 ans et devient rapidement une des meilleures chanteuses de fado de sa génération. Elle se produit régulièrement dans les principales salles de spectacles du Portugal et est invitée à des festivals en Europe, aux États – Unis, en Amérique du Sud et en Afrique pour y interpréter les fados traditionnels et les grands poètes dans de nouvelles mélodies. En plus de l’habituelle cítara portugaise et de la guitare, elle fait appel à d´autres instruments comme le clavecin, le saxophone, ou la contrebasse. Dans son récent enregistrement «Fado & Piano» Maria Ana Bobone déploie ses talents de compositrice, parolière, chanteuse, arrangeuse et pianiste. **Pedro Caldeira Cabral** a étudié dès son enfance la cítara portugaise, la guitare et la flûte à bec. Plus tard il a fait ses études avec Artur Santos. Dès1970 il se consacre à l’étude du luth renaissance, de la viole de gambe et d’autres instruments anciens à cordes et à vent. Il a fondé et dirigé les ensembles La Batalla et Concerto Atlântico, spécialisés dans l’interprétation du répertoire du Moyen Âge et de la Renaissance sur des instruments d’époque. Compositeur, il a développé un style propre, fondé sur la tradition soliste multiséculaire de la cítara portugaise, dont il a élargi le répertoire solo à la musique classique et contemporaine. Il compose pour le théâtre, le cinéma et la danse contemporaine. Depuis 1970 il se produit dans les principales salles et festivals d’Europe, des Etats-Unis, de Chine et du Brésil. En 1999, il publie « A Guitarra Portuguesa », première oeuvre monographique sur les origines, l’évolution, les techniques et le répertoire de cet instrument. Sa discographie en tant que soliste se compose de 16 albums édités entre 1971 et 2013. **Joaquim António Silva** partage son activité professionnelle entre la musique et la photographie. Il a suivi les cours de direction chorale avec Mário Mateus et Fernando Lopes-Graça, et a étudié la guitare et les instruments à cordes et à vent du Moyen Age et de la Renaissance. Depuis 1986 il intègre différents ensembles dirigés par P. C. Cabral, participant à des concerts en Europe et en Chine. Par ailleurs, il se consacre à la musique traditionnelle de l’Extrémadure Portugaise ainsi qu´à la direction chorale.

Entrée libre, collecte à la sortie

Sous la direction de Pedro Caldeira Cabral et réunissant l’Ensemble Saudade présente ici un programme autour du fado dans sa formation classique avec voix, cítara portugaise et guitare.

Temple de Jussy Route de Jussy, 1254 Jussy Jussy



