ENsemble REsonnance: Déambulations sonores MEG Genève, dimanche 19 mai 2024.

ENsemble REsonnance: Déambulations sonores Déambulations sonores à plusieurs voix au coeur des collections permanentes du MEG. Exposition permanente. Dimanche 19 mai à 15h30. Dimanche 19 mai, 11h30, 15h30 MEG CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-19T11:30:00+02:00 – 2024-05-19T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T15:30:00+02:00 – 2024-05-19T16:00:00+02:00

La Fondation Cap Loisirs, l’Association Joue à ton rythme et le MEG s’associent pour créer une performence- unique! Une déambulation sonore basée sur la lutherie sauvage. La performance entrera en dialogue avec les objets exposés au MEG grâce à une narration à plusieurs voix co-construite entre le MEG et les participant-e-s invité-e-s par Cap Loisirs.

La représentation dure 30 minutes et est gratuite. Elle se passera directement dans l’exposition permanente du MEG à 15h30. Vous pouvez aussi participer à la répétition générale qui aura lieu à 11h30. Aucune insciption n’est demandée. Si vous avez des questions d’accessibilité vous pouvez nous joindre au 022 418 45 50.

Expérimentation sonore:

L’Association Joue à ton rythme accompagnera Cap Loisirs dans ce projet pour créer des instruments uniques, adaptés à chaque participant-e avec déficience intellectuelle.

La lutherie sauvage est une approche musicale créative et intuitive qui se distingue par l’utilisation d’instruments artisanaux et non conventionnels fabriqués à partir d’objets du quotidien et de matériaux recyclés. Elle favorise la créativité, l’expression personnelle et l’interaction avec l’environnement et permet aux musicien-nes de se connecter à leur propre sensibilité et à celle du monde qui les entoure.

Un projet inclusif et intergénérationnel:

Tout au long du projet, l’accompagnement des personnes en situation de handicap est assuré par la fondation Cap Loisirs. Deux secteurs de la fondation sont impliqués : le secteur sensoriel et le secteur enfants et adolescents. Ensemble, ils créeront une expérience musicale unique et intergénérationnelle!

Ensemble Résonance crédit Ramona Altschul