Ensemble RESONEZ – « Porta Paradisi – Pour quitter l’enfer »

[http://www.avlaa.ch](http://www.avlaa.ch) « Porta Paradisi – Pour quitter l’enfer » ———————————————————— ### Musique du Moyen-Age avec l’Ensemble RESONEZ ### Dimanche 7.11.2021 à 17h, Chapelle des Crêts-de-Pregny, Grand-Saconnex ### Où et comment trouve-t-on le bonheur parfait ? ### Une sélection de morceaux de musique espagnols, français et italiens des 13e et 14e siècles montre la grande richesse sonore de cette époque et comment on peut parler de façon étonnamment différente de la vie et de la mort, du ciel et de l’enfer. ### Il y a 800 ans, en 1221, naissait à Tolède Alfonso X el Sabio, à qui l’on doit le recueil des Cantigas de Santa Maria ; 1321 est l’année de la mort de Dante Alighieri, au cours de laquelle il termina sa Divina Commedia. ### Les musiciennes de l’Ensemble RESONEZ aiment partager leur passion pour cette musique souvent méconnue y compris par de courts moments narratifs et explicatifs. ### Grâce à son architecture néo-romane et à la superbe acoustique de la chapelle du Grand-Saconnex, le public peut percevoir la beauté de cette époque en même temps par les yeux et les oreilles. ### Angélique Greuter, chant ### Ann Allen, flûtes à bec, douçaine et chant ### Marie Verstraete, vièle et flûtes à bec ### Entrée gratuite avec collecte ### Durée du concert : 75 min, tout public ### Réservations : [reservation@avlaa.ch](mailto:reservation@avlaa.ch) / www.avlaa.ch

