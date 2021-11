Paris Centre Tchèque de Paris Paris Ensemble Rés(O)nances : Spectacle Noir et Blanc Centre Tchèque de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Centre Tchèque de Paris, le vendredi 19 novembre à 19:00

Dans le cadre de l’exposition de la photographie de scène tchèque “Images en mouvement” et pour clôturer le parcours PhotoSaintGermain, nous vous invitons au concert-spectacle de l’ensemble Rés(O)nances lyriques. Histoire d’une nuit de pleine lune où les photos prennent vie… Chant lyrique, photographie, vidéo, sculptures éphémères, piano et musique électroacoustique. Avec les œuvres d’Alban Berg, Richard Strauss, Ottorino Respighi et Maurice Ravel. Ensemble Rés(O)nances : Marie Verhoeven, Jan Krejčík, Dominique Defontaines

Entrée 15 € / Tarif réduit 10 €

Histoire d'une nuit de pleine lune où les photos prennent vie… Concert-spectacle dans le cadre de l'exposition "Images en mouvement" et du parcours PhotoSaintGermain.

2021-11-19T19:00:00 2021-11-19T20:00:00

