Ensemble pour préserver les Pâtis de Damery! Damery

Marne

Ensemble pour préserver les Pâtis de Damery! Damery, 26 mars 2022, Damery.

2022-03-26 14:00:00 – 2022-03-26 17:00:00

Damery Marne Damery Tous à vos outils ! Les mares du site Natura 2000 des Pâtis de Damery regorgent de grenouilles, de tritons et de plantes exceptionnelles !

Pour les préserver, venez participer à l’entretien d’une mare forestière le temps d’une demi-journée ! Munis de sécateurs, de coupes-branches, et de chaussures adaptées, retrouvez-nous le samedi 26 mars 2022! contact@parc-montagedereims.fr +33 3 26 59 44 44 http://www.cen-champagne-ardenne.org/ Damery

