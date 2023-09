Marché de Noël d’Ensemble pour Luzech Ensemble pour Luzech Luzech, 25 novembre 2023, Luzech.

Luzech,Lot

Le mois de Novembre pointe son nez, les jours raccourcissent, les nuages arrivent, la pluie est au rendez-vous, mais pas de panique le marché de Noël de Luzech sera votre « rayon de soleil » !

Cette année encore il aura lieu dans la Rue de la Ville

Le père Noël sera bien évidemment présent, il est impatient de retrouver les enfants. On prétend cette année que ses poches sont bourrées de bonbons !!! Pour en savoir davantage, consultez notre site : https://marchedenoel.luzathlon.com/.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

Ensemble pour Luzech Rue de la Ville

Luzech 46140 Lot Occitanie



November is coming, the days are getting shorter, the clouds are coming, the rain is coming, but don’t panic, the Luzech Christmas market will be your « sunshine »!

This year again it will take place in the Rue de la Ville

Santa Claus will of course be present, he is eager to meet the children. It is said this year that his pockets are stuffed with candy! For more information, please visit our website: https://marchedenoel.luzathlon.com/

Llega noviembre, los días se acortan, las nubes se acercan, la lluvia se acerca, pero que no cunda el pánico, ¡el mercado navideño de Luzech será tu « rayo de sol »!

Este año volverá a tener lugar en la Rue de la Ville

Por supuesto, Papá Noel estará presente, ya que está deseando conocer a los niños. Se dice que este año tiene los bolsillos llenos de caramelos Para más información, visite nuestro sitio web: https://marchedenoel.luzathlon.com/

Der November zeigt seine Nase, die Tage werden kürzer, die Wolken ziehen auf, Regen ist angesagt, aber keine Panik, der Weihnachtsmarkt von Luzech wird Ihr « Sonnenschein » sein!

Auch dieses Jahr findet er wieder in der Rue de la Ville statt

Natürlich wird auch der Weihnachtsmann anwesend sein, der es kaum erwarten kann, die Kinder wiederzusehen. Dieses Jahr wird behauptet, dass seine Taschen mit Süßigkeiten gefüllt sind!!! Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://marchedenoel.luzathlon.com/

Mise à jour le 2023-08-24 par OT CVL Vignoble