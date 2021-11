Ensemble pour la Terre, De Genève à Glasgow – COP26 Muséum d’histoire naturelle, 3 novembre 2021, Genève.

du mercredi 3 novembre au vendredi 12 novembre à Muséum d’histoire naturelle

A l’occasion de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’ONU Genève, la Ville de Genève et son Muséum d’histoire naturelle, la Mission permanente de la Suisse, le Canton de Genève et les collectivités territoriales du Grand Genève s’associent pour une opération culturelle spéciale « Climat » afin de sensibiliser les habitant-e-s de l’agglomération genevoise aux enjeux et aux solutions liés au dérèglement climatique et à l’érosion de la biodiversité. Par cette opération culturelle « spéciale Climat », les forces vives de la Genève internationale unies aux collectivités territoriales invitent les habitant-e-s du Grand Genève, d’une manière originale et participative, à se mobiliser et à agir : protéger la planète, notre humanité et celle de l’ensemble des êtres vivants est l’affaire de toutes et de tous, tant au niveau politique, scientifique qu’individuel. La projection réunit « Frankie », le dinosaure du PNUD parlant à la tribune des Nations Unies pour exhorter les décideurs politiques à ne pas choisir l’extinction de notre espèce ; L’horloge climatique du Mercator Institute proposée par le Sablier de Cassandre qui calcule le temps restant avant d’atteindre une hausse de température de 1,5° (comparée avec l’ère préindustrielle) et un florilège de l’exposition actuelle tout contre la Terre du Muséum d’histoire naturelle portant sur les informations scientifiques, les émotions et les comportements liés à la grande accélération de la crise environnementale et aux limites planétaires.

A l’occasion de la COP26, différents acteurs s’associent pour une opération culturelle spéciale « Climat ».

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève



