ENSEMBLE PETIT TITAN – LES MUSICALES DE SAINT-CHINIAN

2022-08-05 – 2022-08-05 « MUSIQUE CLASSIQUE : L’Ensemble Petit Titan est né d’une idée : d’étudier la 1ère symphonie de Mahler en version pour orchestre de chambre. Vous allez entendre de nombreuses musiciennes et musiciens, professionnels ou bons amateurs qui viennent de différentes villes de l’Allemagne: Dresde, Berlin, Francfort, Bonn… Ensemble, ils vont vous présenter une version originale de la 1ère symphonie de Gustav Mahler!

« MUSIQUE CLASSIQUE : L'Ensemble Petit Titan est né d'une idée : d'étudier la 1ère symphonie de Mahler en version pour orchestre de chambre. Vous allez entendre de nombreuses musiciennes et musiciens, professionnels ou bons amateurs qui viennent de différentes villes de l'Allemagne: Dresde, Berlin, Francfort, Bonn… Ensemble, ils vont vous présenter une version originale de la 1ère symphonie de Gustav Mahler!

En partenariat avec le Festival de Bardou. »

+33 7 81 34 22 57

En partenariat avec le Festival de Bardou. » dernière mise à jour : 2022-07-08 par

