ENSEMBLE PABLO MURGIER invite MININO GARAY – TANGO–JAZZ Le Baiser Salé, 23 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 23 septembre 2021

de 22h à 23h15

Le jeudi 23 septembre 2021

de 20h à 21h15

Une exploration entre la musique de chambre, le jazz, le tango et la musique populaire de l’Amérique Latine.

Romain Lecuyer cbasse, Simone Tolomeo bandonéon, Pablo Murgier piano, Minino Garay percus

Pianiste et compositeur, Pablo Murgier est né à La Plata, Buenos Aires en Argentine. En tant que soliste, avec son ensemble ou avec les différents projets qu’il intègre, il explore l’intersection entre la musique de chambre, le jazz, le tango et la musique populaire de l’Amérique Latine. Ce quartet avec Minino Garay aux percussions, Romain Lecuyer (contrebassiste de Ute Lemper) et Simone Tolomeo (bandonéoniste de Los Milonguitas) a été couronné vainqueur au First World of Tango Orchestra à Buenos Aires (Premios Tango Sin Fin) et a été nominé en 2018 pour les PREMIOS GARDEL en tant que Meilleur Nouvel Artiste.

Figure d’une musique inclassable et éclectique, Minino Garay, 20 ans après sa migration vers la France, semble plus que jamais lié à la pulsation de sa pampa mythique. Le percussionniste – batteur le plus vital de sa génération qui porte toujours son sobriquet d’enfance (signifiant paradoxalement “petit”) – ne cesse de puiser en son origine : le quartier d’Ayacucho de Cordoba, seconde ville d’Argentine, à quelque 8000 kilomètres de Buenos Aires.

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

