Temple Grignan, le mardi 15 mars à 20:00

Henri TOMASI : 5 danses profanes et sacrées Jean FRANÇAIX : Quintette à vent n°1 Carl NIELSEN : Quintette op.43

De 10 à 22€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫ Temple Grignan 15 rue Grignan – 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-03-15T20:00:00 2022-03-15T22:00:00

