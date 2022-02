Ensemble orchestral de Pau Lestelle-Bétharram, 19 avril 2022, Lestelle-Bétharram.

Ensemble orchestral de Pau Lestelle-Bétharram

2022-04-19 16:00:00 – 2022-04-19

Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques Lestelle-Bétharram

Deux orchestres seront réunis : L’OSP (Orchestre Symphonique des Pyrénées) et l’OSSO (Orchestre Symphonique du sud ouest) . Le concert sera dirigé conjointement par Marjorie Claver (Chef invité de l’OSP) et Alain Perpétue (Directeur musical de l’OSSO).

Au programme: des pièces de Arturo MARQUEZ (musiques sud-américaine), Georges GERSHWING (un américain à Paris) et encore des pièces de MOZART, BEETHOVEN, CHABRIER, GOUNOD, VERDI.

Lestelle-Bétharram

