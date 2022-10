ENSEMBLE ORCHESTRAL DE LA CITÉ

2023-02-17 20:00:00 – 2023-02-17 Un souvenir parisien de Mozart avec son merveilleux concerto pour flûte et harpe, antérieur d’une vingtaine d’années au concerto pour harpe du Français Boieldieu. Dans les dernières années du siècle, leur attrait commun pour un certain orientalisme, de l’Enlèvement au sérail au Calife de Bagdad. Un voyage que vous propose l’Ensemble Orchestral de la Cité. Harpe : Valeria Kafelnikov

Flûte : Gionata Sgambaro François-Adrien Boieldieu (1775-1834)

Ouverture du Calife de Bagdad Concerto pour harpe et orchestre en Ut majeur W.A. Mozart (1756-1791)

