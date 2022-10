Ensemble Orchestral de Biarritz – Ouvertures en Folie, 4 décembre 2022, .

Ensemble Orchestral de Biarritz – Ouvertures en Folie



2022-12-04 17:00:00 – 2022-12-04 19:00:00

Pour son traditionnel concert de décembre à Biarritz, l’Ensemble Orchestral de Biarritz sous la direction d’Yves Bouillier, a choisi de mettre à l’honneur les ouvertures, en proposant un patchwork musical et émotionnel autour de 7 grandes ouvertures d’opéras ou d’opérettes.

Le concept est particulièrement original et permettra au public de voyager en re-découvrant des célèbres ouvertures de différents styles allant de Mozart à Gershwin en passant par Verdi et Strauss.

Un concert promenade dans la pure tradition des concerts que proposent régulièrement l’Ensemble Orchestral de Biarritz.

Pour son traditionnel concert de décembre à Biarritz, l’Ensemble Orchestral de Biarritz sous la direction d’Yves Bouillier, a choisi de mettre à l’honneur les ouvertures, en proposant un patchwork musical et émotionnel autour de 7 grandes ouvertures d’opéras ou d’opérettes.

Le concept est particulièrement original et permettra au public de voyager en re-découvrant des célèbres ouvertures de différents styles allant de Mozart à Gershwin en passant par Verdi et Strauss.

Un concert promenade dans la pure tradition des concerts que proposent régulièrement l’Ensemble Orchestral de Biarritz.

+33 5 59 22 44 66

eob

dernière mise à jour : 2022-10-22 par