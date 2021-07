ENSEMBLE OFFRANDES Le Mans, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Le Mans.

ENSEMBLE OFFRANDES 2021-07-09 – 2021-07-09 Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau

Le Mans Sarthe Le Mans

Cinquième Académie Offrandes pour jeunes compositeurs. Ciné concert – Fort de son expérience de partage et d’exploration des répertoires des musiques moderne et

contemporaine, l’Ensemble Offrandes met son enthousiasme et ses compétences au service de jeunes créateurs.

Cette édition proposera pour la première fois, une ouverture vers la musique à l’image. Les jeunes compositrices et compositeurs sont invités à écrire pour piano ou violoncelle et électronique pour mettre en musique le chef d’oeuvre cinématographique russe de Dziga Vertov L’Homme à la caméra (1929).

