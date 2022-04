Ensemble, nettoyons notre ville COSEC Marly-la-Ville Catégories d’évènement: Marly-la-Ville

COSEC, le samedi 9 avril à 08:30

Le samedi 9 avril, participez à l’opération citoyenne “Ensemble, nettoyons notre ville” ! 8h30 – Café d’accueil / Consignes et distribution du matériel de tri 9h – Départ du COSEC 12h – Bilan de la récolte et récompense _Inscription obligatoire sur le site ou en Mairie_

Sur inscription

Une ville propre, c’est l’affaire de tous. COSEC Rue Serge Laverdure 95670 Marly-la-Ville Marly-la-Ville Le Clos Maillard Val-d’Oise

