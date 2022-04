Ensemble, nettoyons la nature Pont-sur-Yonne Pont-sur-Yonne Catégories d’évènement: Pont-sur-Yonne

Yonne

Ensemble, nettoyons la nature Pont-sur-Yonne, 28 avril 2022, Pont-sur-Yonne. Ensemble, nettoyons la nature Pont-sur-Yonne

2022-04-28 – 2022-04-28

Pont-sur-Yonne Yonne EUR L’accueil ados de la Communauté de communes Yonne Nord organise une opération de nettoyage de la nature, le long des bords de l’Yonne à Pont-sur-Yonne.

Le point de départ est donné sur le chemin de halage, en face de l’auto-école Val de l’Yonne.

Un goûter vous sera offert à l’issue de l’après-midi.

communication@ccyn.fr +33 3 86 67 99 00 http://www.yonne-nord.fr/

