Composé d’un chanteur à la voix extraordinaire et d’un collectif de musiciens talentueux, cette fanfare reggae reprend les plus grands titres afin de rendre hommage aux artistes qui ont donné ses lettres de noblesse au reggae. L’occasion d’entendre à nouveau ces hits avec des musiciens en live !

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

2021-08-28T20:00:00 2021-08-28T21:30:00

