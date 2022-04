Ensemble Musicâme France Basilique Saint Nicolas Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ensemble Musicâme France Basilique Saint Nicolas, 20 mai 2022, Nantes. 2022-05-20

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 25 € / 15 € réduit / participation libre pour les enfantsBilletterie : helloasso.com Musique classique & du monde. “Un voyage musical de rêve en un lieu hors du temps”Le splendide Ensemble Musicâme France vous invite à jouir d’une expérience musicale inédite. Un événement orchestré par notre flûtiste virtuose en harmonie avec un quintette à cordes autour des grands chefs d’œuvres de la musique classique et la musique du monde. Un rendez-vous unique pour découvrir également les univers sonores magiques de la musique ottomane et des raags indiens.Au programme : Les quatre saisons et le concerto pour piccolo de Vivaldi, le quatuor en Ré Majeur de Mozart, la suite en La mineur de Telemann, Orphée et Eurydice de Gluck, la méditation de Thaïs de Massenet, Pesrev Buselik du prince Moldavo-Ottoman Dimitrie Cantemir et un Raag Kirwani joué à la flûte indienne en bambou. Durée : 1h30 Basilique Saint Nicolas Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 19 94

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Basilique Saint Nicolas Adresse 5 Rue Affre Ville Nantes lieuville Basilique Saint Nicolas Nantes Departement Loire-Atlantique

Basilique Saint Nicolas Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Ensemble Musicâme France Basilique Saint Nicolas 2022-05-20 was last modified: by Ensemble Musicâme France Basilique Saint Nicolas Basilique Saint Nicolas 20 mai 2022 Basilique Saint Nicolas Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique