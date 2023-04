Ensemble Musical Furiante – Concerts de printemps à Eglise Saint Marcel Eglise Saint Marcel, 22 avril 2023, Paris.

Concerts de l’orchestre symphonique de l’association Ensemble Musical Furiante les 22 et 23 avril 2023 à l’Eglise Saint Marcel.

bureau.emf@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/ensemble-musical-furiante

emf Pour ses concerts de printemps, l’Ensemble Musical Furiante vous a préparé une balade aux États-Unis, avec deux compositeurs qui ont marqué l’histoire de la musique américaine : Aaron Copland et sa Fanfare for the Common Man et l’immense George Gershwin, qui d’un souvenir d’un voyage dans la capitale composa Un Américain à Paris. Ce concert s’ouvrira sur la musique qui inspira Gershwin toute sa vie, le Jazz ! Et ce grâce au Quatuor TetraKlar ! Profitez de nos tarifs spécial Pré-Vente, grâce à notre billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/ensemble-musical-furiante Tarif Normal 10€ / Réduit (Étudiant / -18 Ans) 6€ / – 6 Ans Gratuit