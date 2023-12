Cet évènement est passé concert des profs #2 Ensemble Musical de Quincieux Quincieux Catégorie d’Évènement: Quincieux concert des profs #2 Ensemble Musical de Quincieux Quincieux, 2 décembre 2023, Quincieux. concert des profs #2 Samedi 2 décembre, 11h00 Ensemble Musical de Quincieux ** ALERTE EVENEMENT ***

Samedi 02 Décembre 2023 CONCERT DES PROFESSEURS #2 *

Lisa Joannas à la guitare, Minh Tran au piano et Nathalie Grivel au violon.

Impossibilité du chant cette année

Parce que nos professeurs sont aussi et surtout musiciens, venez découvrir leurs talents ! 11h00 à l’École de Musique de Quincieux

GRATUIT

suivi du verre de l’amitié ! Ensemble Musical de Quincieux 4 route de Chasselay , 69650 Quincieux Quincieux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

