Ensemble MUSICA AETERNA, cordes Église Saint-Merry Paris, dimanche 21 avril 2024.

Le dimanche 21 avril 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre – Participation libre

Musique ancienne – Pièces de Johann Sigismund Kusser, Samuel Capricornus, Antoine Dauvergne et Jean-Sébastien Bach

L’ENSEMBLE MUSICA AETERNA

Directeur artistique

Peter Zajíček

Soliste

Pascal Dubreuil, clavecin

et

Michal Klas, violon

Ján Gréner, alto

Michaela Čibová, violoncelle

Ján Prievozník, violon

L’ensemble de musique ancienne Musica aeterna a été fondé en 1973 à l’initiative du professeur Ján Albrecht, qui a été le premier à initier systématiquement les futurs musiciens professionnels à la musique des périodes gothique, renaissance et baroque. L’étude des compositions des périodes susmentionnées a finalement conduit à la formation d’un ensemble spécialisé dans la musique ancienne qui, en 1989, s’est mis à jouer sur des instruments originaux des XVIIe et XVIIIe siècles ou sur des copies de ces instruments. Son répertoire est axé sur la musique européenne et la musique d’Europe centrale et slovaque des XVIIe et XVIIIe siècles. C’est pourquoi, de 1986 à 2005, l’ensemble a été intégré à l’Orchestre philharmonique slovaque. Son directeur artistique est le violoniste Peter Zajíček.

Outre les concerts en Slovaquie, Musica aeterna se produit régulièrement à l’étranger et coopère depuis longtemps avec le Centre de musique baroque de Versailles. L’ensemble s’est présenté lors de grands festivals de musique (Festival van Vlaanderen, Holland Festival of Early Music Utrecht, Festival Wiener Klassik, Carinthischer Sommer Villach, Régi zenei napok Sopron, Summer Festivities of Early Music in Prague, Bach Tage Berlin, Swedish Baroque Festival, Bratislava Music Festival, etc.) et collabore régulièrement avec d’éminents spécialistes de la musique ancienne comme Alfredo Bernardini, Christophe Coin, Paul Colléaux, Richard Fuller, Martin Gester, Edward Higginbottom, John Holloway, Jan Kleinbussink, Catherine Mackintosh, Charles Medlam, Siegfried Pank, Andrew Parrot, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli, Simon Standage, Melvyn Tan ou encore John Toll.

Parmi les albums qu’il a enregistrés, plusieurs ont été récompensés par des prix prestigieux. Les critiques internationaux apprécient les réalisations artistiques de l’ensemble et le classent parmi les meilleurs de son genre en Europe.

En 2023, Musica aeterna a célébré ses cinquante ans d’existence par un concert de gala, qui a eu lieu dans le cadre du 25e festival annuel Bratislava Music Festival et auquel ont participé de personnalités artistiques de renom dans le domaine de la musique ancienne.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004

