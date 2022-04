Ensemble Murmur Mori : poètes et jongleurs d’Italie, et créations Sainte-Lizaigne Sainte-Lizaigne Catégories d’évènement: Indre

Sainte-Lizaigne Indre Sainte-Lizaigne Inspiré de la poésie des jongleurs, à caractère populaire, le projet puise ses racines au Moyen Âge, une époque où la musique était un vecteur de divertissement, de dénonciation sociale et un moyen fondamental d’information culturelle.

Mirko VOLPE – Guiterne, Chant, Vielle à Roue, Tambours

Silvia KURO – Chant, Orgue Portatif, Tambours, Naqareh

Alessandra LAZZARINI- Flûte, Chœurs

Matteo BRUSA – Tambours, Cloches, Triangle, Chœurs

