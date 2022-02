Ensemble Multilatérale Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Musique **Yann Robin / Leo Warynski / Gérard Grisey / Tristan Murail / Franck Bedrossian / Fausto Romitelli** **[àlúnisson(s)](https://www.theatregaronne.com/evenements/2021-2022/alunissons)** L’ensemble Multilatérale, dont le directeur artistique est le compositeur Yann Robin, sera dirigé par Leo Warynski pour un concert inscrivant deux grands noms de la musique française de la seconde moitié du XX e siècle à son programme : Gérard Grisey, pour une manière d’hommage avec deux de ses œuvres, et Tristan Murail, ainsi que plusieurs compositeurs de la génération suivante, situés dans leur sillage : Franck Bedrossian, Fausto Romitelli et Yann Robin. ### Plus d’Infos : [Site du Théâtre Garonne](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/ensemble-multilaterale) ![]() ### Infos pratiques : * Samedi 19 février à 20h

Tarifs : 20€ / 16€ /12€ (adhérent.es / réduit)

Culture Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

