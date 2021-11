Orsay MJC Jacques Tati Essonne, Orsay Ensemble MJC Jacques Tati Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Ensemble MJC Jacques Tati, 15 janvier 2022, Orsay. Ensemble

MJC Jacques Tati, le samedi 15 janvier 2022 à 20:30

Ensemble se déroule autour d’un thème aussi inconnu qu’universel : La normalité. Qu’est-ce qu’être normal ? Isabella est une femme déterminée. Elle vit avec son fils Miquélé, un jeune homme simple d’esprit, plein de vie, impulsif et généreux. Cette relation fusionnelle entre une mère et son fils nous parle d’attachement avec un mélange de tendresse et d’ironie. Que se passe- t-il aujourd’hui quand quelqu’un a besoin de nous parce qu’il ne rentre pas dans le cadre ?

Tarif : 12,50 € PLEIN TARIF A Tarif : 26,50 € TARIF JEUNE A Tarif 12,50 € TARIF REDUIT A Tarif : 20,50 €

Carrozzone Teatro – Fabio Marra MJC Jacques Tati Maison Jacques Tati, 14bis Avenue Saint-Laurent, 91400 Orsay Orsay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T20:30:00 2022-01-15T22:00:00

