Ensemble Meta, Cross Road | showcase L’Institut du Monde Arabe, 18 novembre 2022, Paris.

Le vendredi 18 novembre 2022

de 20h00 à 21h00

. gratuit

L’Institut du monde arabe et le conservatoire de musique Camille Saint-Saëns du 8e arrondissement de Paris s’associent pour accueillir un projet conduit par l’ensemble Meta: une masterclass de danse dont la restitution sera donnée dans un showcase inédit de Meta, à l’occasion de son nouvel opus Cross Road.

Showcase précédé d’une masterclass de danse avec Natividad Capdevila (intervenante danse), Meta (musique) et Emma Lundell (chorégraphie et coordination), de 10h à 13h.

EN SAVOIR PLUS

Meta | In The Crowd

Le 5e album de l’inclassable Meta donne la sensation de traverser des Metavers qui n’en finissent pas de se multiplier tout en conservant un fil, tendu avec souplesse, qui se déroule de titres en titres. Léonardo Montana – piano, Pierre-François-Titi Dufour – violoncelle et batterie et Simon Tailleu – contrebasse, enrichissent la palette ultra éclectique de Meta. Un quatuor à cordes issu du conservatoire de musique Camille Saint-Saëns rejoindra l’ensemble sur quelques titres : une ode nomade qui vise à repousser les limites, enjamber les frontières, et établit un pont inédit entre le jazz, le classique et la pop.

Evénement en partenariat avec le Conservatoire Camille Saint-Saëns du 8earrondissement de Paris

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/spectacles/ensemble-meta-cross-road-showcase

DR mata