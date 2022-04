Ensemble Meryem Koufi L’Eolienne Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Ensemble Meryem Koufi L’Eolienne, 28 avril 2022, Marseille. Ensemble Meryem Koufi

L’Eolienne, le jeudi 28 avril à 21:30

Avec elles / Con ellas est une création flamenca inspirée par les écrits de poétesses des années 20. Certaines vivent alors dans l’Espagne républicaine pré-franquiste, d’autres sont au même moment, en Amérique latine. Accompagnée à la guitare flamenca par El Polchù, la voix de Meryem Koufi rend hommage à cet héritage féminin disparu de la mémoire collective, alors même qu’il fut au cœur de l’avant garde artistique, au début du XXème siècle. A partir des codes du flamenco, s’appuyant sur une tradition musicale empreinte d’une extrême liberté, les compositions originales de Meryem Koufi entrent en dialogue avec l’expression créative de ces femmes poètes. > Meryem Koufi : chant flamenco “cante jondo”, composition, direction artistique > Paul Buttin / “El Polchù” : guitare flamenca

13 / 10€

♫♫♫ L’Eolienne 5 rue Méolan et du Père Blaize, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T21:30:00 2022-04-28T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'Eolienne Adresse 5 rue Méolan et du Père Blaize, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville L'Eolienne Marseille Departement Bouches-du-Rhône

L'Eolienne Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Ensemble Meryem Koufi L’Eolienne 2022-04-28 was last modified: by Ensemble Meryem Koufi L’Eolienne L'Eolienne 28 avril 2022 L'Eolienne Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône