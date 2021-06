Fouesnant Fouesnant 29170, Fouesnant Ensemble Matheus – L’Olympiade Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: 29170

Fouesnant

Ensemble Matheus – L’Olympiade Fouesnant, 28 juin 2021-28 juin 2021, Fouesnant. Ensemble Matheus – L’Olympiade 2021-06-28 20:30:00 – 2021-06-28 l’Archipel 1 Rue des Iles

Fouesnant 29170 L’ENSEMBLE MATHEUS ET SON CHEF JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI APPRÉCIENT INFINIMENT L’ŒUVRE D’ANTONIO VIVALDI ! AUSSI, EN AVANT-GOÛT DES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS DE 2024, ILS ONT DÉCIDÉ D’ADAPTER L’OLIMPIADE !

L’Olimpiade est un opéra de 1734 illustrant les tribulations amoureuses d’Aristea, fille du roi de Sicyone, promise par son père au vainqueur des Jeux Olympiques. S’inspirant de l’écriture musicale particulièrement riche de cette pièce et de l’intrigue à rebondissements qui y est dépeinte, l’Ensemble Matheus propose une version inédite, mêlant plusieurs disciplines. Sur scène, les quinze musiciens, dirigés par Jean-Christophe Spinosi, seront entourés de trois chanteurs lyriques, un comédien-metteur en scène de la Comédie Française, des rappeurs ainsi que des danseurs hip-hop. INFOS PRATIQUES ET BILLETTERIE

INFOS PRATIQUES ET BILLETTERIE

Le nombre de spectateurs reste limité et une distanciation physique, entre chaque groupe de spectateurs, est maintenue. Aussi, les spectateurs ayant réservé des places pour le concert de l'Ensemble Matheus prévu en mars dernier seront d'abord contactés. [Premièrement, l'accueil-billetterie contactera, par ordre chronologique de réservation, les spectateurs inscrits sur la jauge dite certaine. Puis, selon les places restantes, elle contactera les personnes inscrites sur la jauge dite incertaine (ou « jauge COVID »)]. contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 http://www.archipel-fouesnant.fr/

L’Olimpiade est un opéra de 1734 illustrant les tribulations amoureuses d’Aristea, fille du roi de Sicyone, promise par son père au vainqueur des Jeux Olympiques. S’inspirant de l’écriture musicale particulièrement riche de cette pièce et de l’intrigue à rebondissements qui y est dépeinte, l’Ensemble Matheus propose une version inédite, mêlant plusieurs disciplines. Sur scène, les quinze musiciens, dirigés par Jean-Christophe Spinosi, seront entourés de trois chanteurs lyriques, un comédien-metteur en scène de la Comédie Française, des rappeurs ainsi que des danseurs hip-hop. INFOS PRATIQUES ET BILLETTERIE

