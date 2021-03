Fouesnant Fouesnant Finistère, Fouesnant Ensemble Matheus et Chœur de chambre Mélisme(s) – ANNULÉ Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Ensemble Matheus et Chœur de chambre Mélisme(s) – ANNULÉ, 28 mars 2021-28 mars 2021, Fouesnant. 2021-03-28 17:00:00 – 2021-03-28 l'Archipel 1 Rue des Iles

Fouesnant Finistère Programme :

Mozart : La Messe du Couronnement

Haydn : La Symphonie n°82 “l’Ours”

Zelenka : Introduction au Miserere

Mozart : Ave Verum Corpus

Barber : « Agnus Dei » (Adagio pour cordes 11), transcription pour chœur À l’aube de ses trente ans, l’Ensemble Matheus, accompagné de son partenaire de longue date le Chœur de Chambre Mélisme(s), a imaginé un programme composé d’œuvres emblématiques de la musique sacrée et rendant hommage à l’amitié qui liait Mozart et Haydn. Il propose de (re)découvrir La Messe du Couronnement, l’une des œuvres phares de Mozart, une messe écrite par un jeune Mozart en proie aux sentiments les plus sombres. Jouée aux couronnements de Léopold II puis François II, l’œuvre a contribué à sa renommée. La Symphonie n°82 de Haydn, issue de sa célèbre « série parisienne », date de 1786. Elle est le fruit d’une commande passée au compositeur autrichien par de puissants connaisseurs parisiens et doit son surnom à l’imagination de ces premiers auditeurs qui ont perçu les pas d’un ours dans le son de la basse ouvrant le dernier mouvement. Le Miserere de Gregorio Allegri est souvent mentionné lorsque l’on évoque la carrière de Mozart, puisque ce dernier l’aurait entièrement retranscrit de mémoire après l’avoir entendu en 1770. L’Ensemble Matheus propose ici le Miserere de Jan Dismas Zelenka, reconnu comme l’un des plus grands compositeurs tchèques de l’ère baroque. Composé en 1738 et basé lui aussi sur le texte du Psaume 50, il sera suivi de l’Ave Verum Corpus, motet composé par Mozart en 1791. La beauté de l’œuvre réside dans son apparente simplicité, probablement héritée des règles de l’époque en matière de musique religieuse qui se devait de rester accessible. Pour clore ce programme, le Chœur de chambre Melisme(s) interprète le magnifique « Agnus Dei » de Samuel Barber, adaptation pour chœur de son Adagio pour cordes Op. 11, très souvent joué aux obsèques de personnalités politiques d’envergure aux États-Unis (ainsi Roosevelt ou Kennedy). contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 http://www.archipel-fouesnant.fr/ Mozart – Haydn Programme :

