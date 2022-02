Ensemble LIOUÂNE à Gennevilliers (92) Médiathèque de Gennevilliers Gennevilliers Catégories d’évènement: Gennevilliers

**mardi 15 Février à 18h30** **Liouane** fera une présentation en quartet du projet _**Onze astres**_ à la médiathèque de Gennevilliers. **vendredi 18 Février à 20h00** représentation en quintet pour la présentation du nouvel album Onze astres à l’auditorium du conservatoire Edgar-Varèse de Gennevilliers. Réservations au **01 40 85 64 71** **-** **Un concert annoncé dans l’Agenda du Collectif MDM IdF** **-** L’exil, thème principal des onze textes du poète palestinien Mahmoud Darwich, guide la musique des onze compositions de l’album Onze astres. Médiathèque de Gennevilliers gennevilliers Gennevilliers Hauts-de-Seine

