Ensemble Links : Drumming de Steve Reich – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 20 mars 2021-20 mars 2021, Nantes.

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique. Concert. Aux côtés de ses compatriotes Terry Riley ou Philip Glass, Steve Reich est l’un des pionniers du courant minimaliste de la musique contemporaine. En 1971, avec « Drumming », il signe l’une des œuvres phares du genre, conçue au retour du Ghana où il s’était rendu pour approfondir ses connaissances concernant les musiques et les rythmes africains. Composition pour voix et percussions, cette pièce repose sur le principe du déphasage : un thème musical court est répété par différents musiciens, mais toujours avec un temps de décalage.À partir de l’œuvre, l’Ensemble Links propose sa version de Drumming : la musique, fidèle à la version originelle, s’accompagne d’une mise en scène originale. Musique : Steve ReichVoix : Sophie Leleu, Sandrine Carpentier, Juliette DemassyPiccolo : Emma LandarrabilcoPercussions : Stan Delannoy, Vincent Martin, Lucas Genas, Guillaume Lantonnet, Laurent Lacoult, Maxime Guillouet, Nicolas Didier, Rémi Durupt, Clément DelmasProduction : Amarillo, Laurent Jacquier Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

