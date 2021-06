ENSEMBLE LESZCZYNSKI : CONCERT GRATUIT Vandœuvre-lès-Nancy, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vandœuvre-lès-Nancy.

ENSEMBLE LESZCZYNSKI : CONCERT GRATUIT 2021-07-03 20:45:00 20:45:00 – 2021-07-03 22:00:00 22:00:00 rue Général Frère Eglise Sainte Bernadette

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

« De l’Ombre à la Lumière ». (Choeur, soliste, piano)

Après une période sombre qui fut compliquée pour nous tous, tant sur le plan humain que musical, nous sommes enfin en mesure de retrouver une vie presque normale.

De l’Ombre à la Lumière n’est pas seulement une allégorie de cette période covid qui (nous l’espérons) s’achève, mais va évoquer musicalement une nuit obscure, avec des pièces sombres qui ont une forte charge émotionnelle, suivies de pièces de plus en plus lumineuses pour symboliser l’arrivée de l’aurore.

A cette occasion, nous vous ferons découvrir de nouvelles pièces de musique vocale du XXIe siècle (« Even when He is Silent » de Arnesen, « Lux Aurumque » de Whitacre, « Ave Generosa » de Gjeilo…) en plus de quelques autres que vous connaissez peut-être déjà (« Only in Sleep » de Esenvalds, « Newtown Psalm » de Hudson, « Benedictus » de Forrest…).

La première partie de ce concert sera proposée par le dynamique Choeur Universitaire de Nancy et sa chef Madeline D’Houtaud, pour un répertoire de reprises Pop.

