Programme

La Passion selon Saint Jean, Johann Sebastian Bach

sans entracte

Cette œuvre grandiose et poignante m’accompagne depuis mon plus jeune âge. Elle reste l’un de mes plus grands chocs musicaux. La jouer dans la magnifique cité millénaire de Rocamadour s’annonce très inspirant et poignant.

Distribution

Anaëlle Blanc Verdin, Tami Troman, Izleh Henry, Minori Deguchi, Adrien Carré, violons

Lika Laloum et Camille Rancière, altos

Matthieu Bertaud et Benjamin Gaspon, flûtes

Xavier Miquel et Vincent Blanchard, hautbois

Anaïs Ramage, basson

Juliette Guignard, viole de gambe

Julien Hainsworth, violoncelle

Marie-Amélie Clément, contrebasse

Etienne Galletier, théorbe

Clément Geoffroy, orgue

Jehanne Amzal et Amandine Trenc, sopranos

Marie Favier et Lewis Ammond, alto

Romain Bazola et François-Olivier Jean, ténor

Louis-Pierre Patron, basse

Louis-Noël Bestion de Camboulas, direction et clavecin

Note d’intention

Pour fêter ses dix ans, l’ensemble Les Surprises souhaitait donner des œuvres emblématiques du répertoire baroque, à travers ses compositeurs de prédilections tels Jean-Philippe Rameau, à qui le nom des Surprises a été emprunté (recréation en 2021 de deux opéras inédit Le Retour d’Astrée, Les Sybarites), ainsi que Charpentier ou encore Purcell ; et la Passion selon St Jean de Bach est également apparue comme une évidence pour célébrer cette décennie musicale.

Nous sommes heureux de pouvoir faire revivre ce projet à partir de l’été 2022.

« Cette œuvre grandiose et poignante m’accompagne depuis mon plus jeune âge, certains airs et chorals qui la composent ont bercé mes premières études musicales. Elle reste l’un de mes plus grands chocs musicaux » (Louis-Noël Bestion de Camboulas)

©les Surprises

