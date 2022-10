Ensemble Kimya au Studio de l’Ermitage Studio de l’Ermitage, 9 novembre 2022, Paris.

Le mercredi 09 novembre 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Voir sur place

Les quatre musiciens sortent leur premier album Between Mist and Sky, entre Orient et Occident, jazz, world, et classique. Magistral.

Kimya, qui signifie alchimie en arabe, évoque l’image du savant cherchant le moyen de transformer des alliages métalliques en or. De même, le santour, l’alto, le violoncelle et les percussions explorent des sonorités mêlées pour porter vers des univers inexplorés, en revisitant des œuvres telles que les Folies d’Espagne de Marin Marais, les Folk songs de Luciano Bério et le Pocket concerto de Garth Knox.

Ensemble Kimya : Amir Amiri (Santour), Olivier Marin (Alto & Viole d’amour) rejoints par Roméo Monteiro (Percussions indiennes) et Andrew Briggs (Violoncelle),

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Contact : https://www.urborigene.com/news/between-mist-and-sky/

