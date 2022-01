ENSEMBLE KELLY THOMA Alhambra, 5 mars 2022, Genève.

Alhambra, le samedi 5 mars à 19:00

Un voyage musical dans le temps et l’espace méditerranéens articulé autour de la lyra crétoise, par l’une de ses ambassadrices les plus inspirées. Guidée par le fil du temps, comme une Ariane moderne en son labyrinthe musical, Kelly Thoma explore un univers où les sons du passé côtoient ceux du présent. Suite au succès qu’elle a rencontré à Genève en 2017 lors des Nuits du labyrinthe, les Adem ont décidé de lui ouvrir de nouveau leurs portes cette année. Elle nous convie cette fois à la suivre dans un voyage sans temporalité définie et libre de tout anachronisme, rythmé par ses propres compositions et les improvisations débridées de son ensemble. La lyra crétoise se situe au cœur de la rencontre : elle porte en elle, par ses origines arabes et byzantines mêlées d’influences vénitiennes, une part d’errance et d’hybridité. D’inventivité également, puisque l’instrument depuis son arrivée en Crète au milieu du Moyen Âge n’a cessé de s’enrichir des trouvailles de différentes générations d’interprètes. Kelly Thoma en est aujourd’hui l’une de ses ambassadrices les plus inspirées. ——– Kelly Thoma : vièle lyra Aris Kornelakis : lyra, luths lavta et saz, voix Mayu Shviro : violoncelle Bijan Chemirani : percussion Portes : 19h Concert : 20h

De CHF 10.- à CHF 25.-

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



