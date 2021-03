Ensemble Jupiter et Léa Desandre, 8 avril 2021-8 avril 2021, Aix-en-Provence.

Ensemble Jupiter et Léa Desandre 2021-04-08 20:30:00 – 2021-04-08 Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence 13100

Avec l’ensemble Jupiter, constitué de jeunes solistes déjà bien établis, elle propose pour sa seconde apparition au Festival 2021, un récital autour des amazones. Ces figures androgynes, féminines et guerrières, déterminées et amoureuses, peuplent de nombreux opéras au début du XVIIIe siècle. Vivaldi est au programme d’une soirée pétillante où le timbre rond de Léa Desandre l’autorise à glisser de colères en folies, de harangues en déplorations.



● Thomas Dunford, direction et luth



Antonio Vivaldi (1678-1741)

➜ Il Giustino, Acte I, scène 8 : « Vedro con mio diletto », RV 717

➜ Juditha triumphans : « Armatae face et anguibus », RV 644

➜ Concerto pour luth en do majeur, RV 82

➜ Nisi Dominus, 4ème mouvement : « Cum dederit dilectis suis », RV 608

➜ Juditha Triumphans : « Veni, veni me sequere fida », RV 644

➜ Concerto pour luth en ré majeur, RV 93

➜ Il Farnace : « Gelido in ogni vena », Acte II, RV 711

➜ Ottone in Villa, Acte I : « Gelosia, tu già rendi l’alma mia », RV 729

➜ Concerto pour violoncelle en sol mineur, RV 416

➜ L’Olimpiade, Acte 1, scène 8 : « Mentre dormi, amor fomenti »

➜ Griselda, Acte III : « Agitata da due venti »

