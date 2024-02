ENSEMBLE JEAN MARIE LORAND EGLISE ST LAURENT DES VIGNES Rennes, dimanche 7 avril 2024.

L’Ensemble Jean-Marie Lorand propose un programme grandiose réunissant deux compositeurs exceptionnels : Jean-Sébastien Bach et Josef Haydn. Au monumental Magnificat BWV243, pièce la plus populaire des œuvres vocales du Kantor de Leipzig, viendra répondre l’une des œuvres les plus admirées de Haydn : la Heiligmesse, empreinte de dignité, de force et d’une sensibilité toute particulière.Deux œuvres, deux styles, mais une énergie foisonnante et brillante qui permettra à l’Ensemble, aux solistes et à l’orchestre de rendre un dernier hommage à Eloi Marchand, chef de chœur et ami disparu brutalement en novembre 2023. Hommage d’autant plus émouvant, que c’est Eloi lui-même qui en avait choisi le programme en intégrant spécifiquement cette œuvre de Haydn jusqu’ici jamais donnée à RennesLe chœur et l’orchestre seront placés sous la direction de Victor Josse.

Tarif : 5.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-07 à 16:30

EGLISE ST LAURENT DES VIGNES 7 RUE DE LA MARBAUDAIS 35700 Rennes 35