Heinrich Schütz : l’Orphée de Dresde Dirigé depuis plus de vingt ans par Joël Suhubiette, l’ensemble Jacques Moderne se nourrit de recherches musicologiques et interprète, depuis sa création en 1974 par le musicologue Jean-Pierre Ouvrard, plus de deux siècles de musiques anciennes européennes, des polyphonies de la Renaissance à l’apogée de la musique vocale baroque. Basé à Tours et composé d’un ensemble vocal et instrumental, il se produit dans toute la France et dans le monde entier. L’immense figure tutélaire d’Heinrich Schütz (1585-1672) domine toute la vie musicale de l’Allemagne centrale durant plus d’un demi-siècle. Créateur de génie, d’une exceptionnelle longévité, son long séjour à Venise auprès de Gabrieli, qui mourut dans ses bras, décide de sa carrière. Humaniste de haut vol, il abandonnera des études de droit pour se consacrer à la musique, dans différents postes qui le mèneront principalement à Dresde, capitale de la Saxe, où il est nommé dès 1615 et où il meurt près de soixante ans plus tard. Distribution : Cécile Dibon, Cécile Larroche, Cyprile Meier, Julia Wischniewski : sopranes Margot Mellouli, Cécile Pilorger : altos Ryan Veillet, Marc Manodritta, Guillaume Zabé : ténors Didier Chevalier, Christophe Sam : basses Mathias Ferré : viole de gambe Massimo Moscardo : théorbe Emmanuel Mandrin : orgue Plein tarif : 18 € Tarif réduit : 13 € (sera accordé sur présentation de justificatifs, aux jeunes de 19 ans à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minima sociaux et aux titulaires d’une carte de famille nombreuse). Tarif groupe : 13 € (sera accordé aux associations, aux entreprises et aux comités d’entreprise à partir de 10 places achetées sur l’ensemble des concerts proposés). Tarif junior : 5 € (valable jusqu’à 18 ans révolus). La gratuité sera accordée aux élèves de l’École municipale de musique d’Amilly. Tarif parent accompagnant un mineur élève de l’école de musique (dans la limite de 2 personnes) : 10 € MOYENS DE PAIEMENT Règlement par chèque -à l’ordre de Régie saison culturelle d’Amilly-, espèces, carte bancaire y compris sur le lieu du concert. En plus du dispositif yep’s, toujours disponible pour les moins de 25 ans, nouveau pour les jeunes de 18 ans : Possibilité d’utiliser le pass culture. Renseignements : yeps.fr / pass.culture.fr Espace Jean-Vilar 264, rue de la Mère-Dieu 45200 AMILLY 02 38 85 81 96 / [ejv@amilly45.fr](mailto:ejv@amilly45.fr) Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé jusqu’au 31 août. Des pré-réservations sont possibles par courrier. Ouverture de la billetterie : samedi 11 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h

