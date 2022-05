ENSEMBLE INYAMIBWA – RWANDA

ENSEMBLE INYAMIBWA – RWANDA, 16 août 2022, . ENSEMBLE INYAMIBWA – RWANDA

2022-08-16 – 2022-08-16 Mondial Folk – Ensemble Inyamibwa – RWANDA

L’ensemble que nous recevons fut créé en1998 par des étudiants de l’université de Kigali.

Il représente les coutumes, les religions et toute la vie rwandaise à travers le folklore.

Le groupe cherche à montrer combien la terre rwandaise est riche mais aussi combien elle fut tourmentée.

Ils nous invitent à comprendre au fil des danses pourquoi le Rwanda est le berceau de l’humanité

Accès libre dans la limite des places disponibles- Réservation conseillée sur www.saint-brevin.fr

