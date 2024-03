Ensemble In Montana Abbaye Saint-Victor Marseille, samedi 16 mars 2024.

Ensemble In Montana ♫CHANTS GREGORIENS♫ Samedi 16 mars, 20h30 Abbaye Saint-Victor Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Chant grégorien et polyphonies par l’Ensemble In Montana, chant grégorien au féminin

​​Attaché à valoriser et promouvoir le vaste répertoire de la musique sacrée, l’Ensemble In Montana initie et ouvre à la beauté d’un chant qui touche aux racines de l’âme humaine.

Faisant dialoguer le chant grégorien avec des pièces en polyphonie de toutes les époques, les voix féminines de l’Ensemble In Montana offrent à leurs auditeurs un itinéraire spirituel, leur permettant de goûter à la profondeur, à la richesse et au sens de la musique dans ce qu’elle a de plus universel.

Participation libre

