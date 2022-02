Ensemble I Giardini joue Caroline Shaw : Shaw only – Festival Variations Chapelle de l’Immaculée Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ensemble I Giardini joue Caroline Shaw : Shaw only – Festival Variations Chapelle de l'Immaculée, 22 avril 2022, Nantes. 2022-04-22

Horaire : 19:00

Gratuit : non 10 € (hors frais de location en ligne) BILLETTERIES :- festival-variations.fr/billetterie- billetterie du lieu unique, entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes – 02 40 12 14 34 – du mardi au samedi de 12h à 18h Collectif d’artistes parmi les plus talentueux de sa génération, I Giardini est réuni autour d’une sensibilité commune et de la même joie d’être sur scène. Ils interpréteront un programme d’œuvres pour piano et cordes de la compositrice américaine Caroline Shaw, récipiendaire du Prix Pulitzer de musique (récompensée en 2013 pour sa Partita for 8 voices, à seulement 30 ans !). Sa musique de chambre est faite de souvenirs, de résurgences du passé. Ses pièces laissent entrevoir une référence à un style historique ou à une œuvre : un geste issu d’une suite baroque, quatre accords volés à Brahms, une mazurka de Chopin dont la matière est filtrée, répétée, ralentie… Jouant avec la nostalgie des ritournelles qui nous sont chères, Caroline Shaw confronte ainsi l’Histoire à l’évolution de notre écoute, au présent. En partenariat avec Musique sacrée à la cathédrale. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022) Chapelle de l’Immaculée adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Accueil

