Ensemble I Gemelli Victoria Hall, 23 janvier 2022, Genève.

Ensemble I Gemelli

Victoria Hall, le dimanche 23 janvier 2022 à 17:00

**Emiliano Gonzalez Toro** direction musicale **Mathilde Étienne** mise en espace **Claudio Monteverdi** _Orfeo_ S’il ne s’agit pas du premier opéra à proprement parler, l’_Orfeo_ de Monteverdi est sans doute celui qui laisse le plus entrevoir l’incroyable destin de ce genre nouveau auquel Monteverdi va donner ses premières lettres de noblesse : « une œuvre vivante, qui contient en germe tous les opéras à venir » (Jeanne Suhamy). Monteverdi, compositeur prodigieux et visionnaire, y présente un éventail extraordinaire de possibilités expressives, usant de la voix, de l’orchestre et de leurs interactions pour plonger l’auditeur dans ce drame antique. Il est porté ici par l’Ensemble I Gemelli qui, en quelques années d’existence seulement, a su proposer une vision fraîche et historiquement documentée du répertoire ancien, et qui, avec son chef-chanteur, donne la primauté au phrasé vocal et au texte chanté.

Les Concerts du dimanche présentent l’Ensemble I Gemelli, sous la direction d’Emiliano Gonzalez Toro, pour un Orfeo de Claudio Montverdi.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève



