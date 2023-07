Visite guidée sur l’histoire de l’ensemble hospitalier de Lacommande Ensemble hospitalier de Lacommande Lacommande, 17 septembre 2023, Lacommande.

Visite guidée sur l'histoire de l'ensemble hospitalier de Lacommande Dimanche 17 septembre, 11h00

Erigé au XIIe siècle sous Gaston IV Le Croisé, découvrez l’histoire de l’ensemble hospitalier de Lacommande, de l’église Saint-Blaise, joyau de l’art roman et de l’ancien cimetière contenant une importante collection de stèles funéraires discoïdales du XVIIe siècle.

Ensemble hospitalier de Lacommande Rue de l'église, 64360 Lacommande Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Construit au XIXe siècle par Gaston IV le Croisé, cet ensemble hospitalier servait de refuge aux pèlerins empruntant la voie d'Arles des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, entre Lescar et Oloron-Sainte-Marie. Aujourd'hui, l'église et l'hôpital sont classés au titre des Monuments historiques.

À la place du cloître d’origine, un parc arboré et fleuri abrite l’ancien cimetière contenant une importante collection de stèles funéraires discoïdales (en forme de disque) du XVIIe siècle.

L’église Saint-Blaise, du XIIe siècle, est un joyau de l’art roman. À l’intérieur, dans le chœur, des chapiteaux finement sculptés représentent des scènes bibliques, mythologiques, mais aussi de la vie quotidienne.

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:15:00+02:00

