Ensemble Hopper Loches, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Loches.

Ensemble Hopper 2021-07-04 11:00:00 – 2021-07-04 12:00:00

Loches Indre-et-Loire

L’Ensemble Hopper, jeune ensemble de musique basé à Liège (Belgique) présente un concert au plus proche de la création musicale actuelle, avec ses nombreuses facettes : le souffle qui se mêle au son et au chuchotement de la voix dans « Mirrors » de Saariaho et de la nature dans « l’aile ou la plume » de Christopher Lacassagne. La virtuosité de la « petite suite de Maldoror » (extrait) de Michel Fourgon, inspirée des atrocités commises par la célèbre créature du comte de Lautréamont, des échos de musique moyenâgeuse et de la renaissance recontextextualisés avec Floruit de Stefan Hejdrowski et «La nuit froide et sombre » de Jawher Matmati, deux jeunes compositeurs belgo-français.

L’Ensemble Hopper, jeune ensemble de musique basé à Liège (Belgique) présente un concert au plus proche de la création musicale actuelle, avec ses nombreuses facettes. Masque obligatoire.

theatre.du.rossignolet@hotmail.fr +33 6 36 57 66 14

Libre de droit – Christopher Lacassagne

