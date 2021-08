Marseille Cité de la musique Bouches-du-Rhône, Marseille ENSEMBLE GILLES BINCHOIS Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

ENSEMBLE GILLES BINCHOIS Cité de la musique, 28 octobre 2021, Marseille. ENSEMBLE GILLES BINCHOIS

Cité de la musique, le jeudi 28 octobre à 20:30

A partir des matériaux hétéroclites glanés au cours d’une vie, une métamorphose s’opère. Tout en respectant les œuvres, L’ensemble les sort de leur contexte, les réinvestit sans craindre les rapprochements audacieux, en les faisant passer par le prisme de leur savoir-faire et leur instrumentarium. ANNE-MARIE LABLAUDE ( CHANT ), OURANIA LAMPROPOULOU (SANTOURI, IMPROVISATIONS, ARRANGEMENTS), SARAH VAN OUDENHOVE (VIOLE DE GAMBE), GIACOMO SCHIAVO (CHANT), DOMINIQUE VELLARD (CHANT, OUD, GUITARE, ARRANGEMENTS), LARV-R / RENAUD VELLARD ( DISPOSITIF ÉLECTROACOUSTIQUE, COMPOSITION, IMPROVISATIONS, ARRANGEMENTS)

12 / 8€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T20:30:00 2021-10-28T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Cité de la musique Adresse 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Cité de la musique Marseille