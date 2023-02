ENSEMBLE, 17 février 2023, Gignac .

ENSEMBLE

Place du Jeu de Ballon Gignac Herault

2023-02-17 09:30:00 – 2023-02-17 11:00:00

Gignac

Herault

Dynamique, joyeux, rythmé et poétique, le spectacle « Ensemble » mêle chanson, danse et conte. Proposé par la compagnie « La Gamme » c’est un duo de théâtre musical, pétillant et coloré, sur les thèmes de la coopération et du partage.

Les deux amies musiciennes y tissent des chansons au fil de leurs différences et racontent des histoires d’entraide et de complicité.

Elles s’inspirent de nombreuses influences et sonorités du monde : forro brésilien, musiques arabe, japonaise, indienne ou yiddish…

Durée : 30 minutes

Crée et interprété par Sabrina Kadri et Nathalie Martinez.

+33 4 67 57 03 83

Gignac

