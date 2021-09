Ensemble fêtons Cenon et ses associations! Parc Palmer, 25 septembre 2021, Cenon.

Ensemble fêtons Cenon et ses associations!

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à Parc Palmer

Culture, loisirs, sport, solidarité, jardinage, humanitaire… de nombreuses associations oeuvrent dans tous les domaines à Cenon. Rendez-vous incontournable de la rentrée le Forum des associations change de formule cette année, et devient un village associatif à découvrir lors de la grande fête [“Ensemble, Fêtons Cenon et ses associations”](https://www.cenon.fr/a-la-une/actualites/ensemble-fetons-cenon-et-ses-associations) organisé les 25 & 26 septembre. Au parc Palmer, dès 9h30, visitez les stands, et informez vous sur la vie Cenonnaise! Au programme: * **Village associatif** * **Tables rondes thématiques** * **Speed dating “bénévolat associatif”** * _Sur inscriptions avant le 25 septembre au 05 57 54 45 58_ * **Démonstrations et tournois sportifs** * **En partenariat avec l’**[**US Cenon**](https://www.uscenon.fr/) **et autres associations sportives** * **Ateliers, expositions** * **Lancement de** [**saison culturelle de l’Espace Signoret**](https://www.cenon.fr/a-la-une/actualites/saison-culturelle-20212022-nous-retrouver) **avec spectacles & concerts:** **”**[**Même pas peur**](https://www.cenon.fr/a-la-une/agenda/meme-pas-peur)**”, “**[**Le Monument**](https://www.cenon.fr/a-la-une/agenda/le-monument)**” samedi 25 septembre** **”**[**Roger Biwandu**](https://www.cenon.fr/a-la-une/agenda/roger-biwandu)**”, “**[**Augustine Picard**](https://www.cenon.fr/a-la-une/agenda/augustine-picard-lenvers-du-decor)**”, dimanche 26 septembre** * **Vente de livres et jeux au** [**Château Palmer**](https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/situer-un-lieu/centre-culturel-chateau-palmer) **par la** [**ludomédiathèque**](https://www.facebook.com/ludomediathequecenon/) * **Repas partagés et conviviaux (présence de Food truck)** * **Stands informatifs sur les grands projets de la ville (Complexe de Foot, Piscine, projet Vieille Cure…etc.)**

Entrée libre / sur présentation du pass sanitaire

Après un été rythmé avec “Show aux coeurs”, la Ville invite les habitants et ses partenaires pour une grande fête de relance de la vie associative, sportive et culturelle.

Parc Palmer 1 rue Aristide Briand 33150 Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T09:30:00 2021-09-25T23:00:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T20:00:00