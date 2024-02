Ensemble ! Espace Van Gogh, Arles Arles, vendredi 16 février 2024.

Ensemble ! Ensemble ! un festival créé par Arles en prémices pour les étudiants, le 16 et 17 février à l’espace Van Gogh et au Cargo de nuit ! 16 – 18 février Espace Van Gogh, Arles Entrée libre sur le marché (le henné et le tressage seront à petits prix tout comme la friperie l’accès au reste des activités est gratuit), la projection est à 4€, la soirée au cargo 6€ tarif réduit et 10€ plein tarif (repas 5€).

Début : 2024-02-16T17:30:00+01:00 – 2024-02-16T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-18T00:00:00+01:00 – 2024-02-18T03:00:00+01:00

Le festival Ensemble! se déroule sur deux jours, le 16 février à 17h30 l’inauguration et le vernissage de l’exposition photo, à 18h30 la projection du film Wardi dans l’amphithéâtre de l’espace Van Gogh.

Le 17 février un marché culturel à l’espace Van Gogh ouvert en musique à 12h avec la fanfare les Sax toys, à 14h30 une conférence menée par Marguerite Pozzoli, à 15h30 un spectacle de rumba par l’association Arte Flamenco y Rumba.

De 12h à 18h des stands fixes seront installés, de la calligraphie avec Cherif Ahmed Chaouch, du henné avec Sanae Bouyerden, de la coiffure avec les femmes de l’auberge marseillaise, des livres avec Paroles indigo, Arles BD et Les Grandes Largeurs, une friperie avec l’Angerie et une fresque collective.

La soirée de clôture aura lieu au Cargo de nuit, elle sera animée par le collectif de dj pata negra qui nous accompagnera avec des styles variés. Vos papilles seront également régalées avec des assiettes du monde concoctées par les cuisinières de l’auberge marseillaise.

Espace Van Gogh, Arles Place Félix Rey, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

