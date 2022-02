ENSEMBLE EQUINOX – CONCERT BRAHMS-SCHUMMANN Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

ENSEMBLE EQUINOX – CONCERT BRAHMS-SCHUMMANN Grenoble, 12 février 2022, Grenoble. Salle Olivier Messiaen 1 rue du Vieux Temple

2022-02-12 19:00:00

Grenoble Isère EUR L’ensemble EquiNoX accompagné de Murielle Petit et Bertrand Giraud au piano à 4 mains vous propose un programme autour de J. Brahms et R. Schumann :

– Spanisches Liederspiel Op.74

– Liebeslieder Waltzes Op.52

– Danses hongroises (extraits)

