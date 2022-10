Ensemble Entre Sable et Ciel : Un nouveau monde Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistre L’ensemble Entre Sable et Ciel termine sa saison avec la célèbre symphonie « Du Nouveau Monde » d’Antonín Dvořák. Programme du concert : Quintette n°1 en La majeur avec piano d’Antonín Dvořák

Rui-Xian Liu et Laure Juillard, violons / Cécile Maudire, alto / Amandine Le Puil, violoncelle /Isabelle Poncet, piano Symphonie n° 9 « Du Nouveau Monde » d’Antonín Dvořák

Direction : Marc Schuster En pleine gloire en Europe, le compositeur tchèque Antonín Dvořák est invité à prendre la direction du Conservatoire national de New-York en 1892. En mêlant avec bonheur les mélodies de son pays aux rythmes contrastés de la musique du nouveau monde, il crée la symphonie n° 9, un chef-d’oeuvre tant slave qu’américain. Source : Editions « Au cœur du classique – La Symphonie « Du Nouveau Monde » conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr +33 2 98 00 89 99 https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/agenda/agenda-vue-detail-3360/entre-sable-et-ciel-un-nouveau-monde-1611042.html Rue Emile Zola Auditorium du Conservatoire de musique Brest

